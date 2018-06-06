В Запорожье будут судить налоговика, требовавшего взятку с предпринимателя

В суд направлено дело в отношении чиновника ГФС, который вымогал и получил взятку от местного предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе Управления защиты экономики в Запорожской области.

Так, в сентябре 2017 года в Запорожье правоохранители задержали сотрудника налоговой инспекции на получении взятки в 8 тысяч гривен. Как стало известно, чиновник действовал в составе преступной группы, в которую также вошли двое его подчиненных оперуполномоченных.

Во время проверки одного из частных предприятий налоговики обнаружили нарушение, связанное с продажей подакцизных товаров. За непривлечение предпринимателя к ответственности они потребовали с него 8 тысяч гривен. Чиновник отметил, что это в два раза меньше штрафа, предусмотренного санкцией.

В конце мая завершилось досудебное расследование дела относительно заведующего сектором налоговой инспекции. На днях обвинительный акт передали в суд. Злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Пресс-служба Управления защиты экономики в Запорожской области