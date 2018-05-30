В Запорожье будут мониторить энергопотребление бюджетных учреждений и КП

С 1 апреля 2017 года в бюджетных и коммунальных предприятиях Запорожья начали проводить энергомониторинг на базе электронной платформы uMuni. Ознакомительная версия была рассчитана на 1 год. За это время специалисты сформировали базу данных объектов мониторинга. Однако для дальнейшего пользования демоверсией необходимо дополнительное финансирование

В ходе сегодняшней сессии Запорожского горсовета депутаты приняли Программу поддержки мероприятий по энергосбережению в городе на 2018-2020 гг. Это позволит продолжить начатую работу, продолжить мониторинг бюджетных учреждений, а также внедрить систему энергетического менеджмента на коммунальных предприятиях.

В программе отмечается, что благодаря проведению энергомониторинга ожидается уменьшение энергопотребления до 5%, экономия средств городского бюджета и уменьшение выбросов углекислого газа.

Фото: Пресс-служба Запорожского горсовета