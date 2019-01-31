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В Запорожье более пяти часов не работала телефонная линия Скорой помощи

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Телефонная линия “103” вышла из строя вчера в 18:00. Предварительная причина – кража кабеля.

Для того, чтобы запорожцы могли вызвать медиков, сотрудники ГСЧС установили в диспетчерскую службу 103 телефон с мобильной связью со стационарным номером , а также организовали быструю переадресацию звонков с линий “101” и “112” на этот аппарат.

Линия “103” не работала до 23:30. За это время ГСЧС приняла от жителей Запорожья 200 обращений, которые были перенаправлены медикам, еще около 50 звонков поступило на линию “102”.

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