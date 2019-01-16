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В Запорожье автомобиль колесом угодил в открытый люк

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Инцидент произошел вчера утром, 15 января, на улице Гастелло.

Так, мужчина выехал с детьми в школу, садик. Однако, выехать со своей улицы не смог, так как по льду сверху просто текла талая вода. Когда мужчина начал сдавать назад, чтоб разогнаться, заднее колесо авто провалилось в люк, который был просто накрыт слоем снега. Об этом мужчина рассказал в сети.

Сегодня в 8.10 утра по ул. Вузовская . Я выехал с детьми в школу, садик, взрослые на работу, выехать я со своей улицы Гастелло не смог т.к. по льду сверху просто текла талая вода, начал здавать назад чтоб разогнаться, но моё колесо заднее проваливается в люк, который был просто накрыт слоем снега, видать когда навалило снега он и скрылся... Но машина хер с ней справились, а вот люка вообще нет внизу, вода со льдом в перемешку с проводами. Сегодня 2 учебный день и я даже не хочу представлят что могла быть за ситуация, ходят дети , взрослые, старики ...... В данной ситуации хорошо что машина обнаружила люк!!! История от подписчика #Запорожье #новости #zp #zp_news

Публикация от Запорожье (@zp_news)

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