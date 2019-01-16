В Запорожье автомобиль колесом угодил в открытый люк

Инцидент произошел вчера утром, 15 января, на улице Гастелло.

Так, мужчина выехал с детьми в школу, садик. Однако, выехать со своей улицы не смог, так как по льду сверху просто текла талая вода. Когда мужчина начал сдавать назад, чтоб разогнаться, заднее колесо авто провалилось в люк, который был просто накрыт слоем снега. Об этом мужчина рассказал в сети.

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