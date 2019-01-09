В Запорожье анонсировали очередную длительную реконструкцию площади и парка

В мэрии Запорожья завершаются проектировочные работы реконструкции площади Запорожской. На месте постамента под демонтированным памятником Ленину планируется построить розарий. Реконструкция площади и прилегающего парка продлится несколько лет.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Запорожья Владимир Буряк.

"Реконструкция разделена на 5 очередей. Для начала придется буквально перерыть площадь, чтобы провести под землей систему полива, установить с нуля опоры освещения.

Сейчас мы рассматриваем возможность ускорить процесс корректировки проекта и проведения тендера <...> Это проект нескольких лет, но в итоге мы получим современную и красивую зону отдыха", - написал Буряк.

По его словам, планируется построить дополнительные центральные ступени, благоустроить зеленую зону, установить освещение, урны, скамейки, туалеты.

"Начнем со стороны Днепрогэса — там нужно возводить подпорные стенки, строить подъездную дорогу с карманами, ступеньки, чтобы люди по ним могли сразу подняться на площадь. Проект предусматривает также возможность подъема для людей с инвалидностью. Помимо прочего, на площади полностью заменят тротуарную плитку на специальную, с подсветкой. Она будет накапливать энергию днем, а ночью светиться синим цветом. Запланирована высадка новых деревьев и цветов. А самое главное — этот проект не предусматривает вырубку деревьев — только ликвидацию пней", - приводит слова заместителя мэра Владимира Волобуева "Индустриалка".

По информации "Телеканала Z", проект реконструкции должен пройти экспертизу в конце февраля этого года. Стоимость работ оценивается в 22 миллиона долларов.