В Запорожье 18-летний парень пытался зарезать мужчину

Как сообщает пресс-служба полиции области, во вторник, 14 августа, в больницу Запорожья с ножевым ранением в голову был госпитализирован 37-летний местный житель.

Как выяснилось, вечером того же дня, посреди улицы в Шевченковском районе города, между потерпевшим и 18-летним парнем возникла ссора. В ходе конфликта последний нанес ножевое ранение в область головы мужчине, и попытался скрыться с места преступления.

В настоящий момент молодой человек задержан сотрудниками полиции. На него открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 (Покушение на преступление) и ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет тюремного заключения.