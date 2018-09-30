В Украине стартовали продажи инновационного Meizu 16th благодаря Цитрус

Украине появились новые смартфоны с системой распознания отпечатка пальца.

29 сентября в Украине прошла презентация Meizu 16th. По популярности данный смартфон обошёл даже такой флагман, как IPhone. На данный момент количество телефонов по предзаказам составляет более 3 000 единиц. Официальная презентация прошла в Цитрусе только в двух городах — в Одессе и Киеве www.citrus.ua, где было розыграно 8‐ми Meizu 16th.

Красота в деталях

Телефон Meizu 16th с дисплеем 6 дюймов (15.2 см) и разрешением экрана 18:9 практически не имеет рамок. Наличие процессора Qualcomm Snapdragon 845 обеспечит молниеносную реакцию смартфона на любую команду пользователя. Оперативная память составляет 6 гигабайт, как в телефоне с 64 гб носителем, так и в версии с носителем в 128 гигабайт, который обойдется в 15 999 грн. https://www.citrus.ua/smartfony/16th-128gb-midnight-black-meizu-631651.html.

Четкость изображений

Meizu 16th обладает двумя матрицами от топового производителя Sony — IMX380 и IMX350, что обеспечивает идеальную оптическую стабилизацию фото. Качественное фото, при любом освещение позволяет делать диафрагма f/1.8. Модель Meizu 16th с носителем 64-гб обойдется в 13 999 грн. https://www.citrus.ua/smartfony/16th-64gb-midnight-black-meizu-631647.html. Сделать селфи с Meizu 16th стало еще проще. Полнота и красота снимков достигается автоматической обработкой, без применения дополнительных приложений.

Meizu 16th — новинка в Украине, оснащенная системой распознавание отпечатка пальца.

Как отмечает PR директор "Цитруса", смартфон Meizu 16th не только по техническим характеристикам превзошел все ожидания украинского потребителя, но и удивил доступной стоимостью.

"В наше время покупатели хотят получать товар, как только он выйдет на рынок, а не через год после его презентации. По смартфону Meizu 16th мы получили рекордный показатель предзаказов, что подтверждает желание потребителей прикоснуться к таким инновациям. По планам объем продаж после выхода модели в сеть магазинов, увеличится на 30-50%."

О магазинах "Цитрус"

"Цитрус" — украинская сеть магазинов гаджетов и новейших технологий, была основана в 2000 г. На сегодняшний день "Цитрус" — это очень популярный интернет-магазин citrus.ua и сеть, которая насчитывает около 50 магазинов, работающих в оригинальном для Украины формате – с возможностью протестировать товары, посетить развлекательные зоны виртуальной реальности, ощутить особенности современного транспорта на электрическом источнике питания. Кроме того, "Цитрус" запускает собственную сеть сервисных центров и точек проката электротранспорта, а также образовательных площадок "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия".