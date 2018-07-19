В Туристическом центре Запорожья презентовали новый проект Набережной

Проект предполагает создание парково-рекреационной зоны отдыха, которая совместит спортивные, развлекательные и зоны для семейного отдыха. Также, планируется строительство сцены, которая позволит принимать масштабные концерты популярных исполнителей.

На презентации присутствовали около 200 человек, среди них активные запорожцы, представители бизнес-союза и общественники. В ходе презентации прешедшие высказывали свои интересные идеи, которые могут быть реализованы в проекте.

”Я вообще придерживаюсь мнения, что такой проект должен быть реализован в Запорожье, как часть инфраструктуры города. Это тот следующий этап развития, который давно назревал, и обсуждался. Кластер взаимодействия, который необходим городу”,- высказала своё мнение представитель управления туризма горсовета Катерина Симонова.

Также, проект поддержали представители общественных организаций, предприниматели, и члены бизнес-союза Запорожья.