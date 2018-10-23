В центре Запорожья эвакуировали крупный торговый центр

Экстренная эвакуация произошла вчера, 22 октября, около 19:00. Внутри прокрутилось сообщение о том, что произошел пожар и всем посетителям и сотрудникам необходимо срочно покинуть помещение, сообщает суббота+.

В торговом центре Украина прошла учебная эвакуация, здание оцепил пожарные, на подъездах к зданию дежурили несколько пожарным машин. Все люди, включая персонал, в экстренном порядке покинули помещение.

В СБУ заявили, что эвакуация связана с подозрительным предметом, который обнаружил персонал одного из магазинов. Сотрудники сразу же сообщили о подозрительной находке.

К счастью тревога оказалась ложной, а владелица явилась за забытой вещью.