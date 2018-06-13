В Тернополе задержали жительницу Запорожья, занимающуюся сутенерством

В Тернополе правоохранители задержали организатора преступной группы сутенеров из Запорожья, которая пыталась дать взятку полицейскому за прикрытие ее незаконного бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Тернопольской области.

По информации ведомства, злоумышленница вместе с подругами приехала в Тернополь, чтобы организовать там бизнес по предоставлению сексуальных услуг. А для того, чтобы правоохранители не препятствовали ее деятельности, женщина предложила взятку начальнику отдела по борьбе с торговлей людьми в Тернопольской области. Тот на такое предложение не согласился и написал рапорт.

"Я хотела с подругами подзаработать на жизнь, предоставляя сексуальные услуги. Раньше мы с девчонками периодически занимались таким. В Тернополь приехали, потому что цены здесь выше и нет конкуренции. Предложили сотрудничество работнику полиции, чтобы в будущем не составлял на нас протоколы и разрешил работать", - рассказала подозреваемая.

Примечательно, что в 2016 году женщина уже привлекалась к ответственности за сутенерство и проституцию.

Сутенерше объявили подозрение по ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. Также решается вопрос о привлечении подозреваемой к ответственности по ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области