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В спальном районе Запорожья двор многоэтажки превратился в свалку

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В Запорожье один из дворов многоэтажки в Коммунарском районе превратилась в жуткое свидетельство безразличия коммунальщиков и соответствующих органов.

В спальном районе Запорожья двор многоэтажки превратился в свалку

Речь идет о доме по адресу ул. Новокузнецкая 13 и 15. Как сообщает IPnews, некоторое время назад эти адреса уже оказывались в центре скандала. Тогда, около забора, который ограждает двор от стройки, произошло ЧП. Грузовик , а затем и легковушка застряла в песке.

В настоящий момент для жителей указанных домов ничего не изменилось: горы мусора, разносятся по округе ветром, незаделанные люстры.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
После окупации бандерами целая страна превратилась в помойку.. Строить нацисты не умеют, их учили только грабить и убивать..
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