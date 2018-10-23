В спальном районе Запорожья двор многоэтажки превратился в свалку

В Запорожье один из дворов многоэтажки в Коммунарском районе превратилась в жуткое свидетельство безразличия коммунальщиков и соответствующих органов.

Речь идет о доме по адресу ул. Новокузнецкая 13 и 15. Как сообщает IPnews, некоторое время назад эти адреса уже оказывались в центре скандала. Тогда, около забора, который ограждает двор от стройки, произошло ЧП. Грузовик , а затем и легковушка застряла в песке.

В настоящий момент для жителей указанных домов ничего не изменилось: горы мусора, разносятся по округе ветром, незаделанные люстры.