В Сети появилось видео того, как будет выглядеть новый терминал запорожского аэропорта, на строительство которого не хватает 10 млн долларов

В сети появилось видео, как будет выглядеть новый, современный терминал запорожского аэропорта площадью 12 тысяч квадратных метров после окончания строительства.

Планируется, что он сможет обслуживать 400 пассажиров в час. Из них 250 будут обслуживаться на международных рейсах, и 150 на внутренних.

- Создавался проект терминала для Запорожья быстро и с применением передовых методов проектирования, — отметил главный архитектор объекта Алексей Агафонов. — В частности, мы создали 3d модель терминала и уже по ней работали дальше. Изначально мы хотели создать терминал, который напоминал был терминал в Жулянах, но потом проект развился и сегодня можно сказать, что аналогов ему нет во всей Украине. Это будет качественный терминал, достойный звания "международный", — с учетом всех технологических требований.

Напомним, строительство нового терминала началось в конце прошлого года. Из бюджета уже выделили 500 млн. гривен, а буквально вчера депутаты разрешили коммунальному аэропорту взять кредит еще на 10 млн. долларов.