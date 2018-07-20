В Сети появились фото гражданина РФ, подозреваемого в убийстве 57-летнего запорожца в Турции

В Интернете опубликовали фото 30-летнего россиянина Андрея Похвального, подозреваемого в убийстве 57-летнего запорожца Андрея Совы на одном из турецких курортов. Сейчас Похвальный арестован полицией Турции. Тело Совы вчера доставили в Запорожье.

Напомним, инцидент произошел 7 июля. Между россиянином и украинцем завязалась словесная перепалка перед матчем “Россия — Хорватия”. Похвальный и Сова употребляли спиртное.

Похвальный толкнул Сову, тот упал и сильно ударился головой и умер в больнице Аланьи после недельной комы.

Дело Похвального сейчас рассматривает турецкий суд.