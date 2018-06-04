В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Запорожье

Водителя, который устроил смертельное ДТП, арестовали.

Напомним, вечером 2 июня на набережной в Запорожье водитель БМВ с литовскими номерами на большой скорости не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком. В результате аварии 5-летняя девочка погибла на месте, а ее 36-летняя мать умерла в реанимации.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области, водитель и двое пассажиров машины пытались скрыться с места преступления. Двух мужчин догнали свидетели происшествия. Третьему удалось сбежать.

Задержанными оказались граждане Армении 1984 года рождения. Правоохранители установили, что мужчины являются пассажирами автомобиля. Спустя несколько часов удалось задержать и виновника аварии. Гражданина Армении 1982 года рождения заключили под стражу сроком на 60 суток.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилями сроком до 3 лет.

Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа" УК Украины.

Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области