В одном из музеев Запорожья обнаружены массовые нарушения

Запорожский краеведческий музей более 3 лет закупал необходимые товары и услуги в обход тендерной системы закупок Прозорро. А в ходе проверки главный бухгалтер заявила, что для Прозоро у них нет специалиста.

Нарушения выявила в ходе проверки специальная комиссия из депутатов Запорожского облсовета, которая занимается контролем за работой коммунальных предприятий и использованием бюджетных средств.

Так, проверяющим даже не пришлось заходить в само помещения музея, ведь уложенной во дворе музея, согласно документам, еще в декабре минувшего года тротуарной плитки нет во помине. Вместо этого там царит полная разруха и хаос.

Тем не менее оплата поступила на счет предприятия-подрядчика в том же декабре, 2018 года. Более того, по словам главного бухгалтера музея Нины Большаковой, по такой схеме они работают постоянно, и никаких нарушений в этом не нет. Также экспертная комиссия указала на некоторое завышение цен в цене на оплаченные, но так и не проведенные работы.

Стоит отметить, что в комментариях журналистам главбух не смогла вспомнить о каких конкретно работах идет речь, но сообщила, что подрядчикам помешала погода.

“Просто мы знаем человека, который делаем,и мы знаем, что он сделает. Мы и зал отремонтировали на полтора месяца позже, чем по документам, и посмотрите какой хороший зал. Вы посмотрите сами, у всех бюджетников так”,- заявила Большакова.

Также комиссия не обнаружила в помещении мебели, за которую уже оплатили более 100 тыс. грн.. На это Нина Болшакова заявила, что мол мебель очень сложная и в процессе сборки уже в музее обнаружили какой-то брак. Поэтому мебель на следующий день увезли обратно.

Примечательно, на вопрос журналистов, почему не пользовались системой тендерных закупок Прозоро, которая предусмотрена коммунальных предприятий, главный бухгалтер сообщила, что понятия не имеет, проходили или нет данные услуги и товары в системе, и что для использования Прозоро в музее нет необходимого специалиста.

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