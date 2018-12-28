В новогоднюю ночь в Запорожье будет действовать запрет на продажу алкоголя

В новогоднюю ночь на территории Запорожья нельзя будет приобрести алкоголь в магазинах и супермаркетах. Как рассказали в Департаменте предоставления административных услуг и развития предпринимательства Запорожского горсовета, несмотря на празднование Нового года в городе будет действовать принятый ранее запрет на продажу алкоголя.

"В Запорожье действует решение городского совета от 30.05.2018 года о запрете на продажу алкоголя в темное время суток. Согласно ему продажа алкоголя с 22:00 до 8:00 разрешена лишь в заведениях ресторанного хозяйства", – сообщила начальник отдела регуляторной политики и организации сферы обслуживания Татьяна Полтавец.