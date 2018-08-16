В Мелитополе сотрудники ритуальной службы перепутали на похоронах тела умерших

В городе Мелитополь Запорожской области во время похорон сотрудники ритуальной службы перепутали покойников и привезли на прощание "чужое" тело, а в ответ на возмущение родственников умершей заявили, что "по документам все сходится".

Как сообщают "Местные вести", на похороны было привезено тело совершенно незнакомой женщины, и шокированные участники церемонии не могли понять, что произошло с их близким человеком после смерти.

На отличия обратила внимание соседка, а другие родственники, когда пришли в себя, также отметили слишком много несовпадений.

Ошарашены происходящим были и сотрудники ритуальной службы, которые увезли тело и пообещали через полчаса привести "правильного" покойника.