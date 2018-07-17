В Мелитополе мужчина пытался убить собутыльника

Как сообщает пресс-служба ГУНП области, вчера 16 июля, с ножевым ранением в грудь в больницу был доставлен 42-летний житель Мелитополя. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В ходе оперативно следственных действий полицейские выяснили, что в одном из домов по ул. Олеся Гончара, во время употребления спиртных напитков, между двумя приятелями возник конфликт. Во время ссоры 34-летний мужчина нанес удар ножом потерпевшему.

Правоохранители задержали подозреваемого и изъяли у него орудие убийства.

По данному делу открыто уголовное производство по ч 2 ст 15 (Покушение на преступление) ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.