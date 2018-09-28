В Мелитополе маршрутчику, отказавшемуся бесплатно везти АТОшника, пришлось приносить свои извинения

В Запорожской области произошел очередной инцидент с бесплатным проездом участника АТО.

Об этом пишет "УНИАН".

В Мелитополе водитель маршрутного такси отказался бесплатно везти ветерана АТО. Более того, он назвал мужчину "бабой, которая не хочет за себя платить". Об этом в социальной сети сообщил глава городской организации ветеранов АТО Владимир Минько.

Вскоре водителю пришлось извиняться и оправдываться, поскольку члены организации провели с ним "воспитательную беседу".

По словам Минько, активисты будут требовать штрафа и компенсации морального ущерба.