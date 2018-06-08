В лесополосе запорожской области нашли десятки гранат

Тайник с гранатами обнаружили местные жители.

Под Запорожьем пиротехники обезвредили порядка 50 взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

Так, за прошлые сутки спасатели изъяли и обезвредили 49 гранат Ф-1, которые обнаружили местные жители на открытой территории в селе Нижняя Хортица. Предположительно, гранаты остались со времен Второй мировой войны.

Пиротехники в тот же день подорвали опасные предметы на специальном полигоне с соблюдением правил безопасности.

Специалисты предупреждают быть осторожными во время проведения земельных работ. В случае обнаружения опасной находки ни в коем случае не трогать его, вызвать спасателей и не допускать к находке посторонних людей, особенно детей.

Фото: Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области