В киберполиции рассказали, как украинцам защитить себя в сети (ВИДЕО)

Главный департамент киберполиции Украины выложил в сеть календарь на 2019 год, в котором дает простые советы по обеспечению собственной безопасности в сети для украинцев.

Сам календарь полиция опубликовала на своей официальной странице в Twitter.

Так в календаре пошагово расписаны пункты по защите интернет-аккаунтов, безопасном и правильном использовании социальных сетей, криптовалют, банковских карт, подбора паролей и настройки интернет-оборудования.

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