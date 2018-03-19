В частном вузе Запорожья скандал: преподавателю грозит до 7 лет тюрьмы

За взятку в $200

В Запорожье начато судебное разбирательство по обвинению преподавателя частного высшего учебного заведения "Классический приватный университет" во взяточничестве.

Как сообщает сегодня, 19 марта, пресс-служба прокуратуры области, обвиняемая – заведующая одной из кафедр вуза.

Как утверждают правоохранители, она получила от студентки взятку в виде перевода на карточку в сумме 5600 гривен – эквивалент 200 долларов.

"По месту жительства проведены санкционированные обыски, по результатам которых выявлено и изъято орудие совершения преступления, а именно банковскую карточку, на которую перечислены денежные средства, мобильный телефон, черновые записи и прочее", - передает пресс-служба.

Сейчас обвинительный акт направлен в Октябрьский районный суд Запорожья для рассмотрения.

Санкция инкриминируемой статьи (ч.4 ст.368-3 УК Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.