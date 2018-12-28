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В Бердянске будут ездить праздничные бесплатные автобусы

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В Бердянске перевозчики подготовили для горожан приятный сюрприз. В последний день текущего года по городу будут курсировать бесплатные новогодние фаэтоны. Об этом сообщили в пресс-службе Бердянского горсовета.

Так, 31 декабря с 9:00 до 16:00 по улицам Бердянска будут ездить украшенные новогодние автобусы. Возить горожан и гостей города в этот праздничный день такие автобусы будут бесплатно.

Отмечается также, что маршруты общественного транспорта составлены таким образом, чтобы пассажиры могли добраться во все основные районы города.

В Бердянске будут ездить праздничные бесплатные автобусы

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