В аэропорту Запорожья задержали украинца с психотропами (ФОТО)

Прилетел из Турции

В международном аэропорту Запорожья таможенники задержали прилетевшего из Турции украинца, который перевозил запрещенные для свободного перемещения психотропные медицинские препараты.

Как сообщает сегодня, 19 марта, местная таможня, у прилетевшего рейсом "Стамбул – Запорожье" гражданина Украины после пересечения "зеленого коридора" в багаже нашли 118 таблеток медицинского препарата "Lexotanil".

"Поскольку препарат содержит психотропное вещество "бромазепам" ( количестве 0,364 гр, для его перемещения необходимо иметь справку медицинского учреждения", - передают таможенники.

В отношении гражданина составлен протокол, препарат временно изъяты.

Фото: Запорожская таможня ГФС