МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Хроника

В аэропорту Запорожья планируют строительство еще одной взлетной полосы

177

КП "Международный аэропорт Запорожье" заключил договор с ООО "Інжиніринг і проектування". Фирма должна будет составить предпроектную документацию для реконструкции и постройки аэродромного комплекса.

Об этом сообщает 061 со ссылкой на систему публичных закупок "Прозоро".

Как нам рассказали в администрации аэропорта, в планах у КП построить новую полосу длиной от 2 км 800 м до 3 км 300 м.

Однако, эти планы исполнятся не скоро: проект стоит дороже, чем новый терминал. Есть вероятность, что его профинансируют из государственного бюджета, как и взлетную полосу в Одессе.

Исполнитель должен закончить создание предпроектной документации до 25 декабря: нарушение сроков обойдется в 10% авансового платежа и двойной учетной ставки НБУ от суммы невыполненных предпроектных работ в день.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги