В 2018 почти 100 детей заболели корью в Запорожской области

В одной из школ ввели карантин

В Запорожской области с начала 2018 года корью заболело 212 человек, из них 96 - дети.

Об этом сообщает областной лабцентр Министерства здравоохранения.

Всего в области с начала регистрации массовых случаев кори заболели 414 человек.

За последнюю неделю (08.03-14.03) чаще всего фиксировали случаи заболевания в Васильевском районе (15) и Запорожье (7).

Также два случая в Ореховском районе и один в Михайловском.

В начальном звене школы "Светоч" (Днепрорудное, Васильевский район) введен карантин из-за вспышки кори среди учеников младших классов.