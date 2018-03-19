В 2018 почти 100 детей заболели корью в Запорожской области

В одной из школ ввели карантин
В Запорожской области с начала 2018 года корью заболело 212 человек, из них 96 - дети.
Об этом сообщает областной лабцентр Министерства здравоохранения.
Всего в области с начала регистрации массовых случаев кори заболели 414 человек.
За последнюю неделю (08.03-14.03) чаще всего фиксировали случаи заболевания в Васильевском районе (15) и Запорожье (7).
Также два случая в Ореховском районе и один в Михайловском.
В начальном звене школы "Светоч" (Днепрорудное, Васильевский район) введен карантин из-за вспышки кори среди учеников младших классов.