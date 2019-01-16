В 2018 году жители Запорожского региона приобрели новые авто на $75 млн

Как сообщает сайт RST.ua, в течение прошлого года на территории области зарегистрировали 2,8 тыс. новых авто на общую сумму 75 млн. долларов.

Почти половина новых авто, которые покупали в регионе, стоили от 17 до 35 тыс. долларов без учета стоимости дополнительного оборудования.

Средняя цена нового авто достигала 28 тыс. долларов.

Самой популярной маркой среди жителей области стала "Рено". Авто этих марок купили 419 штук. Также часто покупали Toyota и Nissan. Среди кроссоверов чаще всего покупали Kia Sportage.

Отмечается, что большее число новых авто купили киевляне — на сумму 2,4 млрд. долларов.

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