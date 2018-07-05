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Уборка мусора на пляжах Кирилловки будет стоить 500 тысяч гривен

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Такую сумму подрядчик получит за уборку трех пляжей в течение двух месяцев

Победитель соответствующего аукциона получит право содержать пляжи на территории Кирилловской ОТГ. Соответствующая информация опубликована на сайте электронных госзакупок "Prоzorro".

Заказчиком услуги является Кирилловский поссовет. В тендерной документации говорится, что подрядчик должен будет с 20 июля по 30 сентября убирать три пляжа: центральный пляж в пгт Кирриловка, пляж по ул. Коса Федотова и центральный пляж в селе Атманай. Всего содержать в надлежащем состоянии необходимо 82,2 тысячи "квадратов".

За два месяца "пляжной" работы подрядчик получит 500 тысяч гривен.

Это вторая попытка местной власти провести аукцион. В прошлый раз торги были отменены из-за технических ошибок.

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