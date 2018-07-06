МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

У сотрудников "Запорожьеоблэнерго" появился реальный шанс на то, что им начнут вовремя выплачивать зарплату

242

НКРЭ приняла решение изменить "нулевой алгоритм" работы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пообещала возобновить полноценное финансирование зарплат на "Запорожьеоблэнерго".

Как сообщил губернатор в соцсети Facebook, было прийнято решение изменить так называемый "нулевой алгоритм", когда все поступающие запорожским энергетикам деньги за электроэнергию уходят "Энергорынку". НКРЭ обещает утвердить новый алгоритм отчисления средств на текущие счета "Запорожьеоблэнерго" в размере 13,58%, а также уменьшить ежесуточные отчисления.

Власти считают, что этих денег должно хватать на выплату текущей зарплаты тысячам работников компании "Запорожьеоблэнерго".

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги