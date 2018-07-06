У сотрудников "Запорожьеоблэнерго" появился реальный шанс на то, что им начнут вовремя выплачивать зарплату

НКРЭ приняла решение изменить "нулевой алгоритм" работы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пообещала возобновить полноценное финансирование зарплат на "Запорожьеоблэнерго".

Как сообщил губернатор в соцсети Facebook, было прийнято решение изменить так называемый "нулевой алгоритм", когда все поступающие запорожским энергетикам деньги за электроэнергию уходят "Энергорынку". НКРЭ обещает утвердить новый алгоритм отчисления средств на текущие счета "Запорожьеоблэнерго" в размере 13,58%, а также уменьшить ежесуточные отчисления.

Власти считают, что этих денег должно хватать на выплату текущей зарплаты тысячам работников компании "Запорожьеоблэнерго".