Стало известно, сколько туристов посетило курортную Кирилловку в этом сезоне

В этом году курортную Кирилловку посещали не только украинские туристы, но и иностранцы.

Об этом пишет РИА Мелитополь

Как сообщил поселковый голова Кирилловки Иван Малеев, в этом сезоне курортный поселок посетило порядка 1,5 млн. туристов. Это примерно столько же, сколько и в прошлом году. Радует тенденция популяризации украинского курорта среди иностранцев. Кирилловку в этом году для отдыха выбрали туристы из Беларуси, также были единичные отдыхающие из России и Польши. Они, кстати, отметили, что в Украине дешевые жилье и питание.

Кроме того, в Кирилловке увеличилась продолжительность пикового наплыва отдыхающих. Если раньше он не превышал 1,5-2 недели, то сейчас пик сезона длится около месяца.