Стало известно, какие нововведения ожидают запорожских абитуриентов при сдаче ВНО

Сегодня, 9 января, в Запорожской облгосадминистрации состоялся брифинг касательно особенностей проведения внешнего независимого оценивания в 2019 году.

Об этом сообщает Первый Запорожский

Государственная итоговая аттестация по предметам общеобразовательного цикла в форме ВНО предусматривает для выпускников школ три необходимых предмета: один основной — украинский язык и литература, два — по выбору. Выпускники колледжей в этом году будут сдавать два предмета: один основной — украинский язык, второй — по выбору, математику или историю Украины.

Еще одной новацией 2019 станет возможность пройти сертификацию и повысить на 20% свою зарплату на следующие три года для учителей начальных классов. В рамках сертификации педагогам придется пройти ВНО, получить оценку открытого урока и создать электронное портфолио.

В 2019 году для поступления в вуз абитуриент должен подать сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам в соответствии с выбранной специальностью. Первым обязательным конкурсным предметом является украинский язык и литература, а второй и третий в соответствию с факультетом регламентируются приложением к условиям приема в ВУЗ.

Для поступления на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) приниматся сертификаты ВНО 2017, 2018 и 2019 годов, кроме оценок с английского, французского, немецкого и испанского языков. Из иностранных языков допускаются только сертификаты 2018 и 2019 годов.

Незначительные изменения коснулись перечня конкурсных предметов по отдельным специальностям. В большинстве случаев усилена роль знаний по математике и физике в оценке знаний абитуриентов.

В общем ВНО в 2019 году будет проведено по 11 учебным дисциплинам: украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому и французскому языках.

По словам директора департамента образования и науки Запорожской ОГА Татьяны Озеровой, на основную сессию ВНО ожидается около 14 тысяч участников из Запорожского региона.

Напомним, что первое тестирование по математике состоится уже 21 мая и завершится ВНО тестированием по химии 13 июня. Регистрация на основную сессию ВНО продлится с 5 февраля по 25 марта.