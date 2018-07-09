Стали известны подробности взрыва в центре Бердянска

Полиция установила, что взрыватель орудовал боевой гранатой
В прокуратуре Запорожской области сообщили, что правоохранители установили вид устройства, которое несколько дней назад взорвали в Бердянске в помещении, где якобы продаются билеты Национальной лотереи. По осколкам правоохранителям удалось выяснить, что взорвали ручную противопехотную наступательную гранату Ф-1.
Радиус поражения этой осколочной гранаты составляет 200 метров.
Теоретически, если бы в момент взрыва в помещении лотереи находились люди, жертв избежать бы не удалось.
При этом правоохранители не уточняют, почему точка продажи лотерейных билетов была открыта глубокой ночью.
Задержанный подозреваемый местный 35-летний житель, судя по обилию татуировок, связан с криминальными кругами.
После подтверждения экспертизой, что взрыв произошел из-за боевой гранаты, мужчине сообщили о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами.
Ранее ему уже инкриминировали особо опасное хулиганство.
Напомним, что в Запорожье игорный бизнес прикрывали государственными лотереями.