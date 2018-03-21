Стала известна дата командировки премьер-министра в Запорожье

Гройсман планирует прилететь 29 сентября

В Запорожье ожидается рабочий визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Как сообщают в Запорожской областной государственной администрации, планируемая дата – 29 сентября.

Прьемьер-министр посетит строящийся в Запорожье новый терминал международного аэропорта.

Также Гройсман осмотрит ремонтные работы на трассе "Борисполь – Днепр – Запорожье" на участке возле Запорожья.

Планируется совещание с чиновниками и представителями бизнеса региона в обладминистрации.

Напомним, что последний раз Гройсман был в Запорожье в июне прошлого года.

В декабре планировался его визит, но в день прибытия отменили из-за нелетной погоды.