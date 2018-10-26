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Спортсмены из Запорожья по греко-римской борьбе поехали на чемпионат мира в Будапешт

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Запорожские "классики" будут бороться за награды на чемпионате мира.

25-26 октября в Будапеште вступят в борьбу за награды спортсмены по греко-римской борьбе.

В составе национальной сборной команды Украины будут бороться три наших земляка, передает пресс-служба Запорожского облсовета.

А именно, в весовой категории 67 кг будет выступать мастер спорта международного класса Денис Демьянков, в категории 72 кг – мастер спорта международного класса Парвиз Насибов и в весе 97 кг – мастер спорта Андрей Гладких.

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