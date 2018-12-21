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Спортсменов из Запорожья поощрят новогодними премиями

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Запорожским спортсменам, занявшим в этом году призовые места на чемпионатах мира и Европы из областного бюджета к Новому году выплатят денежные премии. Их размер от 7000 до 14 тысяч гривен.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Запорожской областной государственной администрации.

В списке 16 спортсменов олимпийских видов спорта (дзюдо, гребля, прыжки в воду, бокс, борьба, тхеквондо, тяжелая атлетика, триатлон), 6 — неолимпийских (кикбоксинг и бильярдный спорт), а также 3 паралимпийца (дзюдо, плавание).

Спортсменов из Запорожья поощрят новогодними премиями

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