Спортсменка из Запорожской области завоевала второе место на ЧМ по бодибилдингу

Спортсменка Евгения Самойлова из Бердянска завоевала серебро на Чемпионате мира по бодибилдингу в Испании в категории бикини-мастера.

Фотографии с чемпионата опубликовала сама спортсменка на своей странице в Facebook.

На один из главных мировых турниров года съехалось более 300 спортсменов из 39 стран мира. В категории Евгении Самойловой состязались 17 спортсменок. Бердянская спортсменка в итоге заняла второе место, уступив девушке из Польши всего 1 балл.

Достижение бердянской спортсменки на данный момент является лучшим в ее карьере.

"Был хороший свет на сцене, но скользкие полы.

"В этом году Многочисленную категорию бикини-мастеров поделили по возрасту: 35- 39 лет, 40 - 45 лет и 45+. Так что девушки за 45, внимание, вы уже решили посвятить себя внукам и вязанию носков? Пенсия, говорите? Подождите, есть еще мероприятия, где можно принять участие, а бонусом будет ваша спортивная крутая фигура!

В моей категории мастеров было 17 человек. В первые в жизни я не нервничала... Я просто решила особо не пампиться, ни натаптывать ноги позированием перед выходом, а лежать, ни о чем не думать, беречь энергию и кайфонуть на сцене", - написала Самойлова на своей странице в соцсети.

Ранее девушка стала бронзовой призеркой Чемпионата Украины.