МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Хроника

Спортсменка из Запорожской области завоевала второе место на ЧМ по бодибилдингу

502

Спортсменка Евгения Самойлова из Бердянска завоевала серебро на Чемпионате мира по бодибилдингу в Испании в категории бикини-мастера.

Фотографии с чемпионата опубликовала сама спортсменка на своей странице в Facebook.

На один из главных мировых турниров года съехалось более 300 спортсменов из 39 стран мира. В категории Евгении Самойловой состязались 17 спортсменок. Бердянская спортсменка в итоге заняла второе место, уступив девушке из Польши всего 1 балл.

Достижение бердянской спортсменки на данный момент является лучшим в ее карьере.

"Был хороший свет на сцене, но скользкие полы.

"В этом году Многочисленную категорию бикини-мастеров поделили по возрасту: 35- 39 лет, 40 - 45 лет и 45+. Так что девушки за 45, внимание, вы уже решили посвятить себя внукам и вязанию носков? Пенсия, говорите? Подождите, есть еще мероприятия, где можно принять участие, а бонусом будет ваша спортивная крутая фигура!

В моей категории мастеров было 17 человек. В первые в жизни я не нервничала... Я просто решила особо не пампиться, ни натаптывать ноги позированием перед выходом, а лежать, ни о чем не думать, беречь энергию и кайфонуть на сцене", - написала Самойлова на своей странице в соцсети.

Ранее девушка стала бронзовой призеркой Чемпионата Украины.

Спортсменка из Запорожской области завоевала второе место на ЧМ по бодибилдингу

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги