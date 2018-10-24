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Спортсмен из Запорожья завоевал серебряную медаль на "Invictus Games" в Сиднее

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Житель Запорожья, участник АТО Евгений Олексенко вошел в состав национальной сборной "Invictus Games". И сегодня получил серебряную медаль по пауэрлифтингу. Об этом сообщает Укринформ.

Отметим, что подготовка к соревнованиям началась еще в мае этого года. И уже 24 октября, в Сиднее, Евгений Олексенко достойно представил Украину и прославил Запорожье.

Также на своей странице в Фейсбук спортсмена поздравил Президент Украины:

"І знову наші незламні перемагають на Invictus Games Sydney 2018! Вітаємо Євгена Олексенка, який виборов срібло в змаганнях з пауерліфтингу. Так тримати! Вболіваємо за вас!". - написал Порошенко.

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