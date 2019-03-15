Создатель скандального новостного сайта Запорожья Дмитрий Ковалев раскрыл секреты своего проекта

Запорожье – колыбель талантов. Известными выходцами из нашего города оказались популярные певцы, танцоры, актеры, инженеры, IT-шники, перечислять можно практически все сферы.

В сегодняшнем интервью журналисты нашего издания поговорили с молодым запорожцем Дмитрием Ковалевым, который не так уж еще известен, но довольно интересный персонаж.

Дмитрий является студентом, практикующим журналистом, членом политической партии и создателем нашумевшего в Запорожье информационного портала "MOST".

Мы захотели узнать, как появилась и воплотилась в жизнь идея создания данного ресурса, как другим студентам воплотить в реальность свои проекты, а также можно ли совмещать политическую и журналистскую деятельность одновременно.

Со какого возраста ты понял, что журналистика твое призвание?

- Возраст точно не скажу. Но уже со школьной скамьи загорелся быть журналистом. Я был одним из главных корреспондентов в школьной газете. Прошли годы и уже сегодня у меня свой информационный портал.

"Главное гореть поставленной целью и тогда ты будешь развиваться, а развитие духовное, умственное и физическое – это путь к успеху".

Что тебе дал университет для реализации твоего проекта?

Преподаватели дают элементарную базу, которую должен знать каждый редактор или журналист и не более. Практические советы дают приглашенные на лекции журналисты местных изданий. Но по факту необходимых навыков я набрался из личного опыта, так как работаю по специальности с 3 курса колледжа.

Когда и зачем родилась идея создать очередной новостной сайт Запорожья?

Очень не люблю, когда говорят ОЧЕРЕДНОЙ. Это совершенно не так. Объясню почему.

Во-первых, наш новостной сайт единственный имеет реальную подвязку к главному символу Запорожья. Задача любого СМИ поднимать все кричащие вопросы. А у нас само название – это уже крик души каждого запорожца. Во-вторых, в ресурс заложена серьезная концепция, которая родилась и успешно воплотилась в марте прошлого года.

В первое время мы ловили хайп на разных эксклюзивных материалах. Затем слились воедино в информационном потоке со всеми новостными сайтами города. Именно в этот период мы окрепли.

И вот прошел ровно год и нам удалось полностью обновить проект, переформатировав его в первый онлайн-журнал города.

Во сколько обходится содержание проекта?

Очень накладно. Не зря владелец популярного паблика в городе "Типичное Запорожье" запускал одноименный новостной сайт и менее чем через год тут же закрыл его. При этом имея узнаваемость и хороший доход.

Так вот, в среднем в месяц, плюс-минус, за содержание я плачу до десяти тысяч гривен. Мой заработок — это оставшиеся копейки с рекламы. На данный момент у меня стоит цель сделать имя ресурсу, а не накосить "бабла". А для имени надо вложить много денег в первую очередь, сил и терпения.

С кем ты точно не будешь сотрудничать или чью рекламу за любые деньги не разместишь у себя на сайте?

Общие рекламные материалы естественно не должны нарушать этику и закон, а относительно политических, то за Порошенко хорошего никогда ничего и ни за что не размещу. Мне не приятен он во всех планах и аспектах. Ничего позитивного вы не увидите о заводомэрии, которые уничтожают город. Это основные два табу.

В какой именно политической силе ты состоишь и получается ли совмещать две сферы деятельности?

Около полугода назад я стал активно поддерживать Надежду Савченко, так как для меня это единственный политический деятель с народа, которая не боится говорить любую правду и за это к сожалению, расплачивается своей свободой. С января я официально являюсь членом "Общественно-политической платформы Надежды Савченко".

Правильно ли быть журналистом и при этом состоять в политической партии? Нет. Был и остаюсь противником этого. Но сегодняшняя журналистика далека от идеала. Каждая редакция под кем-то.

"Сегодняшние СМИ – это имитация свободы слова".

Не смотря на кучу оправданий, в ближайшем будущем мой выбор будет за политикой, а не журналистикой. Тогда это будет справедливо для меня в первую очередь.

Под кем же твой проект "лежит"?

Сайт существует чуть больше года, и кто его владельцем только не был. Меня это очень забавляет. В реальности же "MOST" – это единственный новостной сайт в Запорожье, который не принадлежит ни депутатам, ни олигархам.

Почему ты решил переформатировать новостной сайт в первый онлайн-журнал Запорожья?

Начну немного с далека. Большинство запорожский новостных ресурсов имеет дизайн и функционал 2006-2007 годов, когда собственно они и создавались. Я никогда не стоял на месте. Поэтому с появлением "MOSTа" практически каждую неделю добавлял разные новшества.

Прошел год, и мы мощно обновились. Мы стали отвечать стандартам новых медиа. И это только начало. Все самое крутое только впереди.

Что можешь посоветовать молодежи, которая также хочет создать свой проект, любой, не только информационный?

Обожать то, что ты делаешь. Это самое ключевое, чем должен гореть любой человек, который планирует начать свое дело. Каждый из нас специалист в своей узкой сфере. Берите и развивайте ее так, как этого не делал никто. Откиньте все сомнения. Трудности будут всегда. Важно вовремя начать, поскольку потом можно просто не успеть. Не бойтесь нарушать нормы, будьте другими и создавайте проекты, за которыми будущее.

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