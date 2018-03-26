"Современный центр города" выходит на следующий этап: чем будет удивлять запорожцев новый ТРЦ (ФОТО)

21 марта в Alexander-Hall прошел workshop с участием автора идеи проекта и одного из инвесторов Владимира Кальцева и представителей компаний, которые занимаются проектировкой и созданием архитектурной концепции нового торгово-развлекательного центра. В обсуждении приняли участие представители компаний DELTA (Австрия), Megaline (Украина), Tconcept (Нидерланды), JLL (США).

Каждый из участников представил свое видение концепции ТРЦ и реконструкции парка, включая проектирование, логистические решения, расположение и формат зоны food-court, якорных арендаторов.

Особое внимание уделили двум вопросам. Первый – достижение максимальной экологичности реализации проекта на всех стадиях. Второй – создание максимально комфортной для запорожцев транспортной развязки, паркинга, въездов и выездов.

Автор проекта, включающего строительство крупнейшего в регионе торгово-развлекательного центра и современного парка, Владимир Кальцев назвал сегодняшнюю встречу продуктивной и отметил, что ее результатом должна стать единая концепция:

— Безусловно, сегодняшняя встреча продуктивна, тем более это не первый workshop, который мы провели. Первый проходил в Киеве. Тогда было представлено 12 концепций создания "Современного центра города" в Запорожье. На сегодняшний день из 12 мы выбрали 4 самых интересных. Их представляют компании Tconcept, Megaline и JLL. Результатом сегодняшней нашей работы станет единая концепция, создание общего пространства парка и торгового центра, которое будет органично вписано в инфраструктуру города. Оно станет тем местом, где люди совершенно разных возрастов смогут проводить свой досуг! Это могут быть друзья, большая семья, каждый найдёт своё место в "Современном центре города".

Также Владимир Кальцев анонсировал новый этап в реализации проекта и подготовку к выходу на площадку:

— Как только мы финализируем концепцию, а это один из этапов проектирования, мы сможем быстро продвигаться в проектировании и подготовиться к передаче всех документов по проекту в государственную экспертизу, а также начать подготовительные работы на площадке. После прохождения государственной экспертизы, приступим к строительству! Я думаю , что этот этап займёт 3-4 месяца ! И как мы и обещали, в срок 36 месяцев, начиная с 1 декабря 2017 года, Торгово-развлекательный центр и Парк откроют свои двери и запорожцы почувствуют, наконец, что мы живем в современном красивом городе!

Дигнус Вербург, главный архитектор, партнер компании Tconcept, рассказал немного об уникальности разработанной концепции:

— Это не просто торговый центр, а место, в котором хочется быть, в котором размещены как магазины, так и развлекательные зоны. Место, куда люди приходят для того, чтобы хорошо провести время.

Такой проект – хорошее испытание, это не просто торговый центр, а что-то большее для самого города.

Основная идея торгового центра – это разместить в середине две площади, из которых одна будет продолжением парка, а вторая – урбанистической части города. То есть, это будет город в середине торгового центра. Таким образом, мы интегрируем в середину торгового центра город, какой он есть, и соединим парк с городом через торговый центр.

Также планируем создать интересное пространство в самом центре. В середине ТЦ будет фудкорт с большими окнами. Через них откроется великолепный вид на весь город. Люди, проходящие мимо центра, будут наблюдать, что происходит в середине, а люди, сидящие в кафе, смогут смотреть на течение жизни внизу. Торговый центр, например, даст возможность людям, отдыхающим в парке, пойти и покушать в хорошем ресторане, а после — сходить в кинотеатр.

Максим Синица, руководитель проекта компании MEGALINE, отметил, что Запорожье — один из немногих городов в Украине, в котором еще есть такие земельные участки под застройку:

— На данный момент мы находимся на стадии разработки концепции. Если мы станем генподрядчиком, то обязательно уложимся в сроки. "MEGALINE" — компания с 25-летним опытом. На данный момент мы первая компания в Украине, которая реализовала проект в 140 000 кв.м в Киеве.

Уникальность этого ТРЦ в том, что он находится в самом центре Запорожья. В Украине, наверно, нет ни одного города, у которого есть такие н интересные земельные участки.

Еще один момент, который делает торговый центр уникальным – это современный парк, который заказчик планирует создать рядом с торговым центром.

В ходе обсуждения стало известно, что американская компания JLL провела предброкеридж арендаторов, которые будут представлять более 120 известных мировых и отечественных брендов, среди которых "Сильпо", Novus и Auchan, Varus, FOXTROT, CITRUS, ELDORADO, Gloria Jeans, Bershka, NewYorker, New Balance, Columbia, Weekender, Sportmaster, Ostin, Megasport, Bomond, LPP Multiplex, Cinema City, McDonalds

Денис Корнута, консультант отдела торговых площадей компании JLL, рассказал о проводимой работе с компаниями мировых брендов. Многие уже подтвердили свою заинтересованность:

Учитывая уникальность локации и ограниченность предложений в Запорожье торговой недвижимости в связке с центральным парком, очень высокий интерес к нему проявляют такие игроки рынка, как Bershka, NewYorker, New Balance, Columbia и другие

Условия у всех разные, у каждой компании свои требования и мы пытаемся разработать концепцию, которая максимально подойдет для всех арендаторов.

Манфред Ольшустер, главный инженер по качеству компании DELTA, отметил, что хоть и в проекте участвует очень много авторитетных участников, им удается находить компромисс:

— Наличие большого количества разных идей – это хорошо для проекта, потому обсуждая идеи, мы можем достичь идеального сочетания. Мы их собираем, выделяем самые важные, стоящие и идем дальше уже с отработанными ранее идеями.

Самое хорошее в этом торговом центре то, для его создания привлечены участники из разных частей Европы, США, Киева, а также местные компании. Таким образом, мы приносим данному центру виденье со всего мира и это очень важно для проекта.

Результатом проведенного workshop стало виденье единой концепции торгово-развлекательного центра и современного парка, презентацию которой запорожцы увидят уже в ближайшее время.

Информационная справка об участниках workshop:

JLL

JLL (NYSE: JLL) является лидирующей компанией на рынке профессиональных услуг в сфере недвижимости и управления инвестициями. По всему миру эксперты JLL помогают собственникам недвижимости, арендаторам и инвесторам достигать бизнес-целей. JLL входит в список крупнейших компаний мира Fortune 500; оборот компании в 2017 году составил 7,9 млрд долл. США, за вычетом прямых расходов – 6,7 млрд долл. США. За 2017 год специалисты JLL закрыли сделки по покупке-продаже и привлечению финансирования общим объемом 170 млрд долл. США. Объем портфеля JLL в сфере управления недвижимостью составляет 4,6 млрд кв. футов, или 423 млн кв. м. Компания JLL имеет около 300 корпоративных офисов в более чем 80 странах мира и объединяет 82 тыс. сотрудников (на конец года). По данным на 31 декабря 2017 года, LaSalle Investment Management, подразделение по управлению инвестициями, управляет активами стоимостью 58,1 млрд долл. США. JLL является брендом и зарегистрированным торговым знаком Jones Lang LaSalle Incorporated.

В России и СНГ JLL представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. Команда JLL в Украине отмечена рядом наград, включая премию "Лучшая консалтинговая компания на рынке недвижимости" на Ukrainian Property Awards в 2013 году и премию Awards of Excellence в номинации "Консалтинговая компания" на EE Real Estate Project Awards в 2017 году.

TconcepT

Базируясь в Нидерландах, компания TconcepT заявила о себе, как о проектировщике международного уровня, специализирующемся на "создании Мест, в котором хочется быть".

Компания TconcepT основана в 2014 году бывшими партнерами и директорами компаний T+T Design и Multi Development. Сотрудники TconcepT имеют богатый многолетний опыт разработки концепций и проектирования — с 1982 года. До 2013 года они на эксклюзивной основе работали на десятках проектов европейского коммерческого девелопера — компании Multi Development. TconcepT осуществляет свою деятельность в 12 странах.

Для TconcepT создание места – это основа концептуального проекта, это тот самый момент, когда мы создаем отличительные черты проекта, его лицо. Разработка концептуального проекта – это комплексный процесс работы с Заказчиком, в результате которого создается полная гармония эстетики и возможностей реализации – идеальный баланс между разработкой и проектированием. Для каждой концепции TconcepT создает уникальную команду, работая в тесной взаимосвязи с местными и международными компаниями, такими как Market Researchers, Landscapers, F&B Specialists, Light Designers, Artists и др.

Для обеспечения качественной реализации наших концепций, компания TconcepT остается вовлеченной в проект до самого его запуска. Компания разрабатывает эскизный проект совместно с местными и международными архитекторами и консультантами, чтобы в дальнейшем развить его в архитектурный, эстетический и технический проект, после чего мы выступаем в роли авторского надзора на протяжении всего строительного процесса.

MEGALINE

Строительный концерн "Мегалайн" с 1995 года является одним из лидеров рынка строительных услуг. Основной деятельностью концерна MEGALINE является строительство и проектирование объектов недвижимости с использованием новейших технологий, в соответствии с мировыми стандартам качества. Об этом свидетельствует наличие сертификата качества ISO 9001, лицензий, позволяющих проводить работы на территории Украины, а также реализовывать проекты зарубежом. "Мегалайн" специализируется на строительстве и проектировании коммерческой, промышленной, жилой недвижимости, а также на проведении реставрационных работ объектов. Применяются технологии монолитно-каркасного, сборно-железобетонного, кирпичного, каркасного (БМЗ) строительства объектов.

Архитекторами и проектантами концерна MEGALINE спроектировано более 50 объектов с применением технологий капитального строительства и каркасного типа:

∙ здания торгово-общественного назначения: торгово-развлекательные комплексы, гипермаркеты, супермаркеты, садовые центры, рестораны, кафе, кинотеатры, банки, бизнес-центры.

∙ здания промышленного и производственного назначения: холодильно-складские комплексы, заводы, цеха, логистические комплексы, паркинги.

∙ жилые комплексы (коттеджи и высотные здания), частные дома.

∙ реконструкция и реставрация существующих зданий.

DELTA UKRAINE

DELTA предоставляет полный комплекс услуг в сфере строительства. Компания была основана в Австрии в 1977 году. Сегодня DELTA занимает лидирующие позиции в области управления строительством, архитектуры и генерального проектирования в Австрии и странах Центральной и Восточной Европы. Для успешной реализации вашего проекта DELTA предлагает уникальную комбинацию устойчивой проектной культуры, управления информацией и BIM проектирование. Ежегодно компания управляет проектами стоимостью более 4,5 млрд. евро. На украинском рынке DELTA работает более 10 лет.