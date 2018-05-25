Смертельное ДТП под Запорожьем: погиб водитель мопеда

Смертельная авария произошла в Бердянском районе Запорожской области. Мужчина за рулем мопеда протаранил электроопору.

"23 мая около 19:45 в селе Старопетровка Бердянского района местный житель 1993 года рождения, управляя мопедом "MX200F", не справился с управлением и совершил столкновение с бетонной электроопорой", - сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. По факту происшествия ведется следствие, открыто уголовное производство.

Фото: пресс-служба Нацполиции Запорожской области