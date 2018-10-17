Школьники из Запорожской области разработали установку для переработки пластика

Эта разработка сделала парней победителями всеукраинского экологического конкурса.

Школьники из Полог разработали установку, позволяющую получать синтетическую нефть. Материалом для механизма стали бутылки, полиэтилен, растения, тырса и другой мусор, который можно перерабатывать. Над разработкой трудились два ученика местной гимназии — Олег Червяков и Павел Борисов.

Вместе ребята изучали, какой мусор наносит наибольший вред окружающей среде, а также собирали статистические данные. После этого парни разработали и собрали свой механизм по переработке мусора на синтетическую нефть. Это привело Олега и Пашу к победе на конкурсе Іntei Еко Україна.