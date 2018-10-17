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Школьники из Запорожской области разработали установку для переработки пластика

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Эта разработка сделала парней победителями всеукраинского экологического конкурса.

Школьники из Полог разработали установку, позволяющую получать синтетическую нефть. Материалом для механизма стали бутылки, полиэтилен, растения, тырса и другой мусор, который можно перерабатывать. Над разработкой трудились два ученика местной гимназии — Олег Червяков и Павел Борисов.

Вместе ребята изучали, какой мусор наносит наибольший вред окружающей среде, а также собирали статистические данные. После этого парни разработали и собрали свой механизм по переработке мусора на синтетическую нефть. Это привело Олега и Пашу к победе на конкурсе Іntei Еко Україна.

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