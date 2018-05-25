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Школьник из Запорожья выступил в дуэте с известной пианисткой

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Популярная украинская пианистка Мария Чайковская исполнила дуэтом и записала новую песню с учеником запорожской музыкальной школы, сообщает Запорожский туристический портал.

Популярную пеcню "Краcота" из альбома "Целуй меня" Мария Чайковcкая исполнила под аккомпанемент ученика музыкальной школы №2 Владислава Андросовича. Видео отсняли в круглом зале бывшей земcкой управы Алекcандровcка (сейчас – Запорожский краеведчеcкий музей).

Ролик нового звездного дуэта стал второй видеоработой необычного проекта, в котором талантливые ученики запорожских музыкальных школ выступают дуэтом с популярными украинскими исполнителями в самых красивых местах города.

Отметим, первой видеоработой проекта стал клип фронтмена группы "Pianoбой" и ученицы запорожской музыкальной школы №8 Зарины Бирюковой. Ролик снимали на крыше местного отеля.

Фото: Сайт Туристического информационного центра

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