Популярная украинская пианистка Мария Чайковская исполнила дуэтом и записала новую песню с учеником запорожской музыкальной школы, сообщает Запорожский туристический портал.

Популярную пеcню "Краcота" из альбома "Целуй меня" Мария Чайковcкая исполнила под аккомпанемент ученика музыкальной школы №2 Владислава Андросовича. Видео отсняли в круглом зале бывшей земcкой управы Алекcандровcка (сейчас – Запорожский краеведчеcкий музей).

Ролик нового звездного дуэта стал второй видеоработой необычного проекта, в котором талантливые ученики запорожских музыкальных школ выступают дуэтом с популярными украинскими исполнителями в самых красивых местах города.

Отметим, первой видеоработой проекта стал клип фронтмена группы "Pianoбой" и ученицы запорожской музыкальной школы №8 Зарины Бирюковой. Ролик снимали на крыше местного отеля.

Фото: Сайт Туристического информационного центра