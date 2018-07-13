СБУ разбирается со скандалом вокруг рекламного щита в Запорожье

В Хортицком районе появился билборд, на котором изображен Судоплатов Павел Анатольевич, известный в народе как человек, служивший в НКВД. Баннер вывесили к его 111-летию.

Когда запорожцы узнали о "подвигах" Судоплатова, в обществе возник резонанс. Теперь в ситуацию вмешалась СБУ.

На данный момент служба безопасности Украины проводит проверку по поводу установки билборда с изображением сотрудника советских спецслужб генерала НКВД Павла Судоплатова. Как сообщили в пресс-службе запорожского управления СБУ, устанавливаются правовые обоснования размещения данного изображения, заказчик и владелец рекламной плоскости. После сбора информации будут приняты меры.

В соцсетях запорожцы высказывают бурное негодование по поводу этого факта, называя это неприкрытой провокацией пророссийских сил.

Одним из самых известных эпизодов деятельности Павла Судоплатова стало убийство в 1938 году в Нидерландах известного борца за независимость Украины, лидера ОУН Евгения Коновальца. Орудием убийства стало взрывное устройство, встроенное в коробку конфет.

Отметим, сегодня горожане лично сорвали плакат, оставив пустой билборд.