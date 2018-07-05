Сбивший насмерть пешехода скандалист Гришин продолжает давление на СМИ

Как мы писали ранее, в Запорожье продолжается расследование дела о смерти на дороге с участием Ярослава Гришина, который по пути с курорта на автомобиле сбил пешехода – отца двоих детей.

На следующий день после ДТП Ярослав Гришин на своей странице в Facebook написал, что он насмерть сбил человека. В своем посте он уточнил, что мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако никаких документальных подтверждений Гришин не предоставил. Сайт "061" написал об этом новость. Из собственных источников "061" получил документ, который подтверждает, что в крови пострадавшего после ДТП мужчины медики алкоголь не обнаружили. После чего Ярослав Гришин сообщил журналистке сайта "061", которая написала этот материал, что подаст на нее в суд, если она не напишет опровержение. Редакция сайта отказалась писать опровержение и считает, что Гришин оказывает давление на их журналистку.

Вчера, 4 июля, Ярослав Гришин на своей странице в Facebook официально заявил, что журналисты сайта "061" не обращались за информацией в Запорожскую областную клиническую больницу. Также он добавил, что погибший в ДТП мужчина был пьяным. Точный уровень алкогольного опьянения установит судмедэкспертиза.

"Никому не позволю танцевать на костях погибшего человека. У меня есть политические оппоненты. Есть оппоненты нашей юридической фирмы. Да, сейчас некоторые из них пытаются оказывать на меня давление, используя трагедию семьи в собственных шкурных интересах. Мы никого не боимся и ни под кого прогибаться не будем ... Требую опровергнуть недостоверную информацию!" - написал Гришин.