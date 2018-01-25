Раненным взрывом гранаты запорожским копам помогают всей областью (ФОТО, ВИДЕО)

Коллеги пополнили банк крови днепропетровской больницы АТОшников

В Запорожской области сотрудники подразделений полиции сдали кровь для своих раненных во время взрыва гранаты в Бердянске коллег, которые борются за жизнь в больнице им. Мечникова в Днепре, где проходят лечение бойцы Антитеррористической операции.

Как сообщает сегодня, 25 января, отдел коммуникации полиции области, донорскую кровь сдали копы Запорожья, Мелитополя, Бердянска и Энергодара.

"Сотрудники подразделений полиции Запорожской области одновременно в четырех городах - Запорожье, Мелитополе, Бердянске и Энергодаре, стали донорами раненым коллегам и участникам боевых действий", - передает полиция.

Они призывают всех, кто может, также стать донорами для раненных копов и боцов АТО.

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области