Прокурор области Валерий Романов прокомментировал изменение меры пресечения участнице ОПГ Анисимова Елене Бондаренко на домашний арест

16 марта коллегией судей апелляционного суда Запорожской области принято скандальное решение, которым изменена мера пресечения участнице преступной группировки печальноизвестного "Анисима" Елене Бондаренко с содержания под стражей на домашний арест.

"Указанная позиция судей апелляционной инстанции вызывает глубокое возмущение и обеспокоенность! Я подчеркиваю, что позиция прокуратуры Запорожской области по данному делу остается неизменной и принципиальной - все фигуранты дела" экс-смотрящего "Анисимова Е.А. должны оставаться под стражей. Все время, с момента возбуждения уголовного производства в 2014 году к моменту вынесения приговора судом первой инстанции в июне 2017 года, которым приспешникам Анисимова Е.А. - Гречковскому А.А. и Бондаренко Е.В. назначено сверхмягкое наказание и исключено признак совершения преступления "в составе организованной группы", прокуроры прокуратуры области отстаивали государственную позицию о необходимости назначения обвиняемым определенного законом и справедливого наказания, в частности пожизненного лишения свободы для телохранителя и "правой руки" Анисима - Гречковского А.А. Именно поэтому прокуратурой области незаконный приговор суда первой инстанции обжаловано в апелляционном порядке.

Однако доводы прокуратуры и имеющиеся веские доказательства вины обвиняемых апелляционным судом области во внимание не принято и вместо принятия нового приговора с назначением заслуженного наказания за совершение преступлений в составе преступной группировки, первоначальный приговор отменен и назначено новое судебное рассмотрение судом первой инстанции. Несмотря на сегодняшний досадный случай, указанную выше последовательную позицию прокуратуры Запорожской области мы продолжим отстаивать и в дальнейшем!

Ход судебного разбирательства остается на постоянном контроле руководства прокуратуры области ", - об этом сообщает Прокурор Запорожской области Валерий Романов.