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Прокурор области Валерий Романов прокомментировал изменение меры пресечения участнице ОПГ Анисимова Елене Бондаренко на домашний арест

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16 марта коллегией судей апелляционного суда Запорожской области принято скандальное решение, которым изменена мера пресечения участнице преступной группировки печальноизвестного "Анисима" Елене Бондаренко с содержания под стражей на домашний арест.

"Указанная позиция судей апелляционной инстанции вызывает глубокое возмущение и обеспокоенность! Я подчеркиваю, что позиция прокуратуры Запорожской области по данному делу остается неизменной и принципиальной - все фигуранты дела" экс-смотрящего "Анисимова Е.А. должны оставаться под стражей. Все время, с момента возбуждения уголовного производства в 2014 году к моменту вынесения приговора судом первой инстанции в июне 2017 года, которым приспешникам Анисимова Е.А. - Гречковскому А.А. и Бондаренко Е.В. назначено сверхмягкое наказание и исключено признак совершения преступления "в составе организованной группы", прокуроры прокуратуры области отстаивали государственную позицию о необходимости назначения обвиняемым определенного законом и справедливого наказания, в частности пожизненного лишения свободы для телохранителя и "правой руки" Анисима - Гречковского А.А. Именно поэтому прокуратурой области незаконный приговор суда первой инстанции обжаловано в апелляционном порядке.

Однако доводы прокуратуры и имеющиеся веские доказательства вины обвиняемых апелляционным судом области во внимание не принято и вместо принятия нового приговора с назначением заслуженного наказания за совершение преступлений в составе преступной группировки, первоначальный приговор отменен и назначено новое судебное рассмотрение судом первой инстанции. Несмотря на сегодняшний досадный случай, указанную выше последовательную позицию прокуратуры Запорожской области мы продолжим отстаивать и в дальнейшем!

Ход судебного разбирательства остается на постоянном контроле руководства прокуратуры области ", - об этом сообщает Прокурор Запорожской области Валерий Романов.

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