Прокуратура борется за землю на 1,2 млн грн в центре города в Запорожской обасти

Земля сейчас под автостоянкой

Прокуратура требует вернуть территориальной общине земельный участок в центре Токмака (районный центр Запорожской области), на котором сейчас расположена автостоянка.

Как сообщает сегодня, 1 февраля, пресс-служба прокуратуры области, землю в аренду частной фирме дал Токмакский городской совет.

При этом он не провел необходимые по закону торги (аукцион) на право аренды.

"С целью защиты нарушенных интересов государства в хозяйственный суд Запорожской области предъявлен иск о признании недействительным договора аренды и обязательства вернуть земельный участок территориальной общине", - сообщает прокуратура.

Судебное разбирательство продолжается.