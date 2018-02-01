Прокуратура борется за землю на 1,2 млн грн в центре города в Запорожской обасти

Земля сейчас под автостоянкой
Прокуратура требует вернуть территориальной общине земельный участок в центре Токмака (районный центр Запорожской области), на котором сейчас расположена автостоянка.
Как сообщает сегодня, 1 февраля, пресс-служба прокуратуры области, землю в аренду частной фирме дал Токмакский городской совет.
При этом он не провел необходимые по закону торги (аукцион) на право аренды.
"С целью защиты нарушенных интересов государства в хозяйственный суд Запорожской области предъявлен иск о признании недействительным договора аренды и обязательства вернуть земельный участок территориальной общине", - сообщает прокуратура.
Судебное разбирательство продолжается.