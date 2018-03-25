Представители запорожской "Автоевросилы" побывали в Раде

В минувшие дни в Верховной Раде Украины состоялось совещание, главным вопросом которого стал законопроект о ввозе на территорию Украины автомобилей на еврономерах. Руководителю запорожской организации "Автоевросила" удалось на нём побывать.

Об этом сообщает информационный портал "Вместе".

Как рассказал журналисту "Вместе" руководитель организации в Запорожье Влад Погорелов, в рамках совещания комитета ВР налоговой и таможенной политики обсуждался вопрос принятия законопроекта, который должен регулировать ввоз на территорию Украины автомобилей из Европы. Так, стало известно, что законопроект состоит из 2 частей. В первой прописаны непосредственно условия ввоза и регистрации в Украине автомобилей с еврономерами. Предлагается, что легализовать "евробляху" можно будет в том случае, если авто ввезли до 1 января 2018 года. Все те машины, которые "пересекли" границу позже могут заставить вывезти за территорию Украины. Также законопроект предполагает растаможку автомобилей по сниженным ставкам. Однако они будут действовать только на те авто, которые выпускаются с 2011 года.

Вторая часть законопроекта содержит в себе прописанные меры контроля ввоза автомобилей, расширение полномочий таможенной службы Украины и полиции. Запорожские активисты "Автоевросилы" уверенны, что таким образом власть намеревается устроить "разовую акцию" по ввозу авто на территорию страны. И делается это исключительно с целью снятия нарастающего в обществе напряжения.

В ходе прошедшего совещания конструктивного пути решения проблемы так и не нашли, после чего стороны условились, что соберутся снова обсудить этот вопрос через 2 недели. К тому времени представителей "Автоевросилы" попросили подготовить правки и изменения, которые, по их мнению, можно было бы внести в законопроект. Однако народный депутат Нина Южанина сразу сообщила, что вторая часть законопроекта, где прописаны условия контроля ввоза авто и новые полномочия таможенников, вряд ли будет поддаваться каким-либо изменениям.

Более того, как рассказал Погорелов, сам законопроект активисты до сих пор не получили для ознакомления с ним. Соответственно, никакие правки подготовить они не могут.