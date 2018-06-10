Правоохранители с фермерами парализовали работу зерноперерабатывающего предприятия в Запорожской области

В Васильевке Запорожской области на элеватор зерноторговой компании "Прометей Агри" нагрянули правоохранители, а фермеры своими фурами заблокировали въезд и выезд из предприятия.

Вчера 9 июня, в Васильевке остановлена работа крупной зерноторговой компании “Прометей Агри”. На территорию элеватора приехали следователи местной нацполиции и прокуратуры с целью провести обыски на складах предприятия. Об этом сообщил юрист-консульт компании Игорь Герасюта.

Как стало известно, некоторые из аграриев пожаловались на то, что якобы на Васильевском зерноперерабатывающем предприятии хранятся отобранные у них мошенническим путем зерна подсолнуха. В результате этого правоохранители получили решение суда на проведение следственных действий на территории компании “Прометей Агри”. Они начали проводиться 8 июня, и длились до 22:00. Все это время препятствовали работе элеватора и аграрии, которые с помощью грузовых машин с прицепами заблокировали ворота элеватора, тем самым запретив въезд и выезд любого автотранспорта.

Вчера, 9 июня, на предприятие “Прометей Агри” вновь нагрянули силовики, которые своими следственными действиями парализовали работу элеватора.

В зерноторговой компании “Прометей” опровергают любые незаконные действия на предприятии и утверждают, что вся находящаяся на хранении семечка приобретена законным путем. Мало того, практически на весь товар уже заключены контракты, и контрагенты ожидают поставок продукции. Поэтому на предприятии опасаются, что вопреки всему может быть незаконно арестовано все имущество, товар, а это приостановит бизнес процессы, что чревато ущербом не только компании “Прометей Агри”, но и всем партнерам предприятия.

Как рассказал журналистам юрист-консульт “Прометей Агри” Игорь Герасюта, на сегодняшний день на складах компании есть остатки подсолнуха, партия которого была завезена раньше, чем украдена продукция у фермеров. Правоохранители уже взяли экземпляры семечки и должны отправить её на экспертизу в Херсон.

— Согласно следствию, у аграриев семечка была похищена 6 июня. У нас же на предприятии партия подсолнуха хранится с прошлого месяца. Правоохранители отобрали экземпляры со склада и загруженных ею машин, которые сегодня планируют отправить на экспертизу в Херсон. Сколько будет длиться экспертиза — они не сообщают. По закону это может длится до 45 дней, — отмечает Игорь Гарасюта. — Не смотря на это, мы готовы сотрудничать со следствием и на законных основаниях приостановить реализацию продукции. В данный момент, аграрии требуют арестовать продукцию и вывезти её на хранение третьему лицу, пока ведется следствие. В свою очередь, сотрудники Васильевского элеватора согласны опечатать склады, где хранится подсолнух, и ждать результатов экспертизы.

Как сообщил юрист-консульт, следователи полиции и прокуратуры в телефонном режиме советовались с руководством, как поступать в сложившейся ситуации. Такое поведение правоохранителей вызывает вопросы, ведь следователь является процессуально независимым лицом и должен принимать решения самостоятельно, без каких-либо консультаций по телефону. Также удивляет оперативность прокуратуры, и суда, которые выдали решение суда на обыск в день обращения в полицию. В свою очередь, обращение сотрудников "Прометей-Агри" о блокировании проезда было проигнорировано и никаких следственных действий по нему не принималось.