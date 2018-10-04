Появились подробности о смерти женщины в поезде "Львов-Запорожье"

Пассажирка поезда Львов – Запорожье умерла естественной смертью. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Как стало известно, умершей было около 33 лет. Она проживала в одном из сел Кировоградской области.

Следов насильственной смерти на теле погибшей обнаружено не было. Но, несмотря на это, правоохранители все равно будут проводить вскрытие тела девушки.

Кроме того, в течение суток полиция откроет уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть".

Напомним, 3 октября, в поезде Львов – Запорожье умерла пассажирка, ехавшая до Кривого Рога Днепропетровской области. Женщину без признаков жизни в спальном вагоне обнаружила проводница поезда.